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    Çin'de geliştirilen aşının geçtiğimiz hafta Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında gönüllü uygulamaları için ikinci merkez, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu.

    Aile hekimleri: Kaosa uyandık, hasta randevusu esnasında sağlık çalışanları da aşı bekliyor, üstelik aşı da yok

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101151043581552-aile-hekimleri-kaosa-uyandik-hasta-randevusu-esnasinda-saglik-calisanlari-da-asi-bekliyor-ustelik/

    Koronavirüse karşı uzun süredir beklenen aşılama süreci başladı. İlk gün 280 binden fazla sağlık emekçisi aşı yaptırdı. Bazı hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Sağlık emekçileri “Koşarak geldik” dedi. Bakanlık aşılama sırasını açıkladı ancak sınırlı sayıdaki aşı sıkıntı yarattı. Hekimler “Plansızlık nedeniyle kaosa uyandık” dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin canlı yayında aşılanmasının ardından Türkiye’de uzun süredir beklenen koronavirüse karşı aşılama süreci başladı. Sürecin sorunlarla başladığını aktaran Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Sezen, “Yine bir kaosa uyandık. Plansız bir şekilde aşılama başladı. Aşılar illere gitmiş ama illerde aile sağlığı merkezlerine ulaşmamış. Bazı aile sağlığı merkezlerine ulaşan aşılar, sadece oradaki çalışanlara yetecek kadar” dedi. 

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    Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, bakanlığın kendilerinden habersiz randevu planını da değiştirdiğini belirten Sezen, “Şimdi bir SMS gönderildi bize, randevu planlarımıza müdahale etmişler. Bizden habersiz hasta randevu programımıza bir kişiye günde 24 sağlık çalışanı düşecek şekilde aşı randevuları eklenmiş. Ama bizim elimizde randevuya gelecek sağlık çalışanına aşı yok” ifadelerini kullandı.

    'Bir yandan hasta bir yandan aşı'

    “Bir yandan hasta bakacaksınız, bir yandan aşı yapacaksınız gibi bir durum oldu” diyen Sezen, “Bizim önerimiz, talep ettiğimiz kadar aşı gelsin, bunları randevulara göre yapalım. Şimdi hasta randevum var ama bu randevu sırasında sağlık çalışanları da aşılanmayı bekliyor. Üstelik aşı da yok” dedi. 

    Aşı yapılacak saatlerde sadece aşılamanın yapılıyor olması gerektiğini belirten Sezen, “Ayrıca, bizim aşı kayıt sistemimiz dışında, sadece korona aşısı için bir sistem hazırlanmış. Bunu bizim kişisel telefonlarımıza indirmemiz isteniyor. Her aile sağlığı biriminin akıllı telefon sahibi olması mı gerekiyor? Sadece korona aşısı için ayrı telefon mu alacağız? Aile hekimlerine bir korona ek ödemesi de yapılmadı. Bunların masrafı nasıl karşılanacak? Aşıyı uygularken kullanacağımız sistemin her zaman kullandığımız aşı takip sistemi olması bizim için daha iyi olur. Bunu bakanlığımıza da iletmiştik” diye konuştu.

    'Alo 182 çöktü'

    Kendisi de aşılanmak için randevu almak isteyen sağlık çalışanlarından Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül ise “Akşamdan itibaren sistem açıldı. Uzun bir süre arıza verdi ve randevu alamadık. Sadece Şehir Hastanesi randevu veriyordu. Aile hekimleri için ‘işlem yapılamıyor’ uyarısı alıyorduk. Alo 182’yi ( Merkezi Hekim Randevu Sistem) arayarak randevu almayı denedik, sistemleri çökmüştü. Saat 13.30’a kadar ulaşamadım. Sonrasında aile hekimimden randevu aldım. Sabah 09.00’da aile hekimimi aradım, ‘Aşınız var mı’ diye sordum. ‘Ne aşısı?’ karşılığını aldım. Aşı yapılacağından haberleri yoktu. Bir yoğunluk olacağı düşünülerek hazırlık yapılmalıydı” eleştirisinde bulundu.

    Etiketler:
    Aşılama, Sağlık çalışanı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Türkiye
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