Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Şubat sonuna kadar 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'e konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ocak ayı içinde ve şubat başında Türkiye’ye toplamda 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek. İlk etapta 7 milyon doz gelecek ve 10 milyon doza tamamlanacak. Aşıların gelişi şubat sonuna kadar devam edecek" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan da Çin'den getirilen ilk parti 3 milyon doz aşının 1.5 milyon kişiye uygulanacağını açıkladı.

Prof. Dr. Turan, "İkinci parti aşı 10 milyon doz olacak. Aşının hangi tarihte Türkiye’de olacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek” diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Dr. Levent Akın, "Sağlık personelinden sonra aşılanacaklar arasında yaşlı bakım evlerinde ve yine bu tür kurumlarda toplu halde yaşayan engelli bireylere aşı yapılacak. Sağlık il müdürlükleri buralara ekipler gönderecek ve bu kişiler hastaneye gelmeden aşılanabilecek. Tüm bunların planlaması yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı olmadan önce yapması gereken özel bir durum yok. Sonuçta bu bir tetkik değil. Aç ya da tok olarak gelmelerine gerek yok. Hangi ilacı kullanıyorlarsa saatinde ilaçlarını alıp aşı randevusuna gidebilirler. Herhangi bir tedavileri varsa, aşı yaptırmak buna engel değil" ifadesini kullandı.