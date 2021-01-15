Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programını Telegram'dan paylaştı: 'Bugün çalışmalarımızı İstanbul’da sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük çalışma programını Telegram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Bugün İstanbul'da olacağını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

© AA / Serhat Çağdaş Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Haftanın bu son iş gününde Cenab-ı Allah’tan hepimiz için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyorum.

Bugün çalışmalarımızı İstanbul’da sürdüreceğiz. Saat 2’de Dolmabahçe Sarayı’ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi’nin restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirecek, ardından saat 3’te Dolmabahçe ofisimizde DEİK yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz.

Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonu tedbirlerine uyarak, TMM diye ifade ettiğimiz TEMİZLİK, MASKE ve MESAFE ilkelerine de riayet ederek virüs belasını defetme mücadelemizde yanımızda olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kalın sağlıcakla..."