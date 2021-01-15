Kılıçdaroğlu: Bugün yarın aşı olacağım

Türkiye genelinde başlayan koronavirüs aşılamasında öncelik sağlık çalışanlarına verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşı yaptırdıktan sonra tüm parti başkanlarına aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Best FM'de 'Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye' programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım" ifadelerini kullandı.

Sinovac aşısına ilişkin kaygısı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Doktorlar aşı olmamızı söylüyorsa aşı olacağız. Aşı olmak gerekiyor" diye konuştu.