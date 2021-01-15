Akşener: Ben de aşı oldum

Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰



Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.



Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.