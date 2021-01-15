Akşener: Ben de aşı oldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdığını açıkladı.
Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm liderler gibi kendisini de dün akşam arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirterek şunları kaydetti:
- "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.⁰⁰— Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.
Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.
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