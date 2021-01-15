Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden IŞİD'li tutuklandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden ve 12 Ocak'ta Şanlıurfa'da yakalanan IŞİD'li tutuklandı.

IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın çalışmasıyla yakalanan Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

IŞİD'in Suruç ve Sultanahmet'teki saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı 'Abu Bera' kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği tespit edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, 12 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.

Süleyman El Aggal'ın, Mahir El Aggal'ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının yaşamını yitirdiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlenmişti.