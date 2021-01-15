Ardahan'da ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Durdurulan bir otobüste kayısı kolilerinin içerisinden Bizans dönemine ait 247 tarihi eser çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, Ardahan'da teslim alınmak üzere kayısı kolilerine gizlenen, Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje ve 11 yüzük ele geçirildi.

Kayısı kolilerinden 247 parça tarihi eser çıktı https://t.co/5WxVOMMPBB pic.twitter.com/070MHfic6O — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2021

Malatya'dan Ardahan'a gönderen kişi ile bunları alacak olan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.