Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini de aşı için davet ettiğini belirterek "Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği 'Sen Varsan Biz Varız' kampanyasına canlı bağlantı ile katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşı kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 hastaları ile temas kurması dolayısıyla önce sağlık çalışanlarının aşı vurulması gerektiğini yineledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: