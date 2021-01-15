Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı düzenlendi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Özdağ'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayı kişisel Twitter hesabında duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, şunları söyledi:

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur.

Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz.

Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir.