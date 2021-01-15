AK Partili Külünk tepkili: Bilim Kurulu ülkemizin siyasi ve ekonomisi üzerinde vesayet odağı olamaz

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bilim Kurulu'nun Türkiye'nin siyasi ve ekonomisi üzerinde vesayet odağı olamayacağını söyledi. Kısıtlamaların ekonomiyi tehdit ettiğini belirten Külünk, "Ekran ekran gezip korku tellallığı yaparak ülkemizde ekonominin çarklarını durdurmaktan vazgeçiniz" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, salgın tedbirleri nedeniyle ekonominin kötüye gitmesinin sorumlusu olarak Bilim Kurulu'nu gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Külünk, kısıtlamaların uzatılmasının 'orta direği' tükettiğini ve ödeme dengelerini alt üst ettiğini söyledi.

"Vatandaş için tehdit, para ve mikro ekonomik gerileyiş. Aile ekonomisinin ayakta durması için orta direk güçlü mücadele veriyor. Bilim adamlarının hezeyan dolu açıklamaları psikolojik olarak etkiliyor. Muhalefet dükkan dükkan gezip esnafı tahrik ediyor. Sokak kalkışmasına gidecek yolu açmak için sürekli sokak çağrısı yapıyorlar" görüşlerini dile getiren Külünk, şöyle devam etti:

"Yiyecek içecek sektörü (Kafe, restoran, büfe, okul kantini, okul servisleri, kurslar, kolejler, lokantalar, oteller, kahvehaneler, halı sahalar, bunların tedarikçileri), doğrudan en ağır etkilenen sektörler sosyal boyutu hiç düşündünüz mü? Bilim Kurulu'ndaki ekran ekran dolaşanlar.

Vatandaş için pandemi tehdit değil, ekonomik tehdit var. Para kazanamasın esnaf ne olur, iflas eder? İflasın olduğu ailenin psikolojisi ne olur? Bilim Kurulu ülkemizin siyasi ve ekonomisi üzerinde vesayet odağı olamaz.

KISITLAMALAR ARTIK GEVŞETİLMEŞİ EKONOMİNİN ÇARKLARI HIZLA DAHA GÜÇLÜ DÖNMELİ.



Masa başında oturup BİLİM ADAMLIĞININ ARKASINA SAKLANIP ekran ekran korku tellallığı yapıp ülkemizde ekonominin çarklarını durdurmaktan vazgeçiniz. — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) January 14, 2021

'Korku tellallığı yaparak ekonominin çarklarını durdurmaktan vazgeçin'

Kısıtlamalar artık gevşetilmeli, ekonominin çarkları hızla daha güçlü dönmeli. Masa başında oturup bilim adamlığının arkasına saklanıp ekran ekran korku tellallığı yapıp ülkemizde ekonominin çarklarını durdurmaktan vazgeçiniz.

Yarın tıbben bu virüsün tüm gerçekleri ortaya çıktığında millete bugün söylediklerinizin gerçeğini öğrenildiğinde ne anlatacaksınız? Bilim adamı kimliği taşıyan bir kısmı isimler, yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin."

Yarın tıbben bu virüsün tüm gerçekleri ortaya çıktığında millete bugün söylediklerinizin gerçeğini öğrenildiğinde be anlatacaksınız?



BİLİM ADAMI KİMLİĞİ taşıyan bir kısmı isimler,



Yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) January 14, 2021

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