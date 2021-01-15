Öykü Serter'den soruşturma açıklaması: Şereftir

Kimliği belirsiz bir kişi, İzmir depreminden sonra paylaşım yapan Öykü Serter'in paylaşımlarını provokatif bulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Konu hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Serter, "Şereftir" dedi.

Sunucu Öykü Serter, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı gündem oldu.

Gazete Duvar'ın habereine göre Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi eleştirmişti. Eleştirilerin ardından Serter hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği' gerekçesiyle araştırma raporu düzenlendi.

Soruşturma başlatıldı

Sabah'ın aktardığı raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, sunucuyu kimliği belirsiz bir kişinin ihbar ettiği anlatıldı.

İhbarda Serter'in 'devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği' iddia edildi. Emniyet, hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Öykü Serter, "Şereftir" açıklamasını yaptı.

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