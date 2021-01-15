Akşener, Soylu'yu göreve çağırdı: Saldıranların yanına kâr kalıyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıranların yakalanması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü beraat etti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf gezilerine bugün İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde devam etti.

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdağ'a yapılan saldırı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve çağıran Akşener, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyerek, "Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü beraat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Ümit Özdağ belirsizliği

Akşener, mahkemenin iptal kararından sonra Ümit Özdağ hakkında yeniden bir süreç başlatılacak mı sorusuna "Henüz hiçbir arkadaşımla ne olup ne olmayacağına dair bir konuşmam olmadı, şu olacak diye bir kanaat yürütmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz partimiz olarak o yüzden bir şey söylemem mümkün değil" yanıtını verdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı’nın aşı konusunda siyasilere yaptığı çağrıya ilişkin açıklamasında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyefendi bütün genel başkanlar, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan insanımız açısından örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı" dedi.

'Toplu taşıma kullanan herkes öncelikli aşılansın'

Aşı konusuna tekrar değinen Akşener, "İktidardan talebimiz şudur, özellikle sizin gibiler bu tarz çalışanlar, esnafların yanında çalışanlar, genellikle toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz, 65 yaş üzerine yapılacak aşı ancak bu zorunluluk içerisine sizin de basın mensuplarının, esnafların yanında çalışan insanların hepsi çalışmak zorunda kalan bu insanların da zorunlu aşılanma konusuna iktidarın dikkat etmesini istiyorum ve bunu talep ediyorum" diye konuştu.