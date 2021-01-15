Gelibolu'da intihar girişimi: '28 yıldır kurduğum hayaller gerçekleşmedi, bir işim bile yok'

Gelibolu'da intihara kalkışan 28 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Gencin intihar girişiminden önce "28 yıldır kurduğum hayaller gerçekleşmediği gibi, bundan sonrası için de ümidim yok. Bir işim bile yok. Sabıkalı olduğum için nereye başvursam hep pislik gözüyle bakıldı. Oysa ki 'Suçun ne?' diye bile sormadılar" mesajını paylaştığı görüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde işsiz kaldığı için bunalıma girdiği öğrenilen fırıncı ustası 28 yaşındaki Abdullah K., intihar girişiminde bulundu.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün aktardığı detaylara göre bugün saat 10:30 sıralarında ilçe merkezindeki Piri Reis Müzesi önüne gelen Abdullah K., sosyal medya hesabında "Piri Reis Müzesi önündeyim. Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise, son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin" mesajını paylaştı.

Ardından yanında getirdiği tabancayı göğsüne dayadı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ile İlçe Kaymakamı Hakan Kılıçkaya'da geldi. Ekipler Abdullah K.'yi ikna etmeye çalıştı.

'Kendisine hamle yapılınca tetiği çekti'

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde Abdullah K.'yi ikna etmek isteyenlerden biri "Ne var lan, ne" diye bağırdıktan sonra elindeki su şişesine vurdu. Abdullah K., kendisine yapılan bu hamle üzerine göğsüne dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Bir anda yere yığılan Abdullah K.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan Abdullah K.'nin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

'Sabıkalı olduğum için nereye başvursam hep pislik gözüyle bakıldı'

Abdullah K.'nin intihar girişimi öncesi de sosyal medya hesabında içinde bulunduğu durumu anlatan bir mektup paylaştığı görüldü. Abdullah K.'nin paylaşımında yer alan ifadeler şöyle: