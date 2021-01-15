Kılıçdaroğlu: Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin, "Sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi Genel Bşk. Yard. Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum. Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur!"

KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugün kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu.

Gelecek Partisi Genel Bşk. Yard. Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan, sistematik olduğu anlaşılan saldırıları kınıyorum. Unutulmamalıdır ki, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü hedef alan saldırılara sessiz kalanlar, saldırıya da ortak olur! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2021

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