AK Partili Turan: Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve avukat Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıları kınadığını belirtti.
"Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir" diyen Turan, şöyle devam etti:
- "Ancak kavga, tehdit siyasetin dili olamaz. Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum. İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur."
Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga,tehdit siyasetin dili olamaz— Bülent TURAN (@turanbulent) January 15, 2021
Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum
İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur
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