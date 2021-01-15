AK Partili Turan: Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum

Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga,tehdit siyasetin dili olamaz



Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum



İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur