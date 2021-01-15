Karamollaoğlu: Önümüzdeki hafta uygun bir zamanda aşı olacağım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kişisel Twitter hesabında gelecek hafta içi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptıracağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün kendisini arayarak Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya davet ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:
- "Nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim."
Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 15, 2021
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