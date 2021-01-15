Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Uğuroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama: 3 kişi yakalandı, bir kişi aranıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur."
15.01.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/2UlPSVEs1a— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 15, 2021
Uğuroğlu, bugün evinin önünde arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.
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