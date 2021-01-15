Türkiye'de koronavirüsten 169 can kaybı, 8 bin 314 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 169 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 664’e yükseldi.

Bugün toplam 167 bin 211 test yapılırken, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 921, toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 311 olarak açıklandı.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2021 Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu

Bakanlık, ilk açıklamasından bir kaç dakika sonra tabloyu güncelledi. Güncellemeden önce paylaşılan verilerde ise vaka sayısı 10 bin 22, vefat sayısı 174 olarak bildirilmişti.