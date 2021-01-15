Bakan Gül'den saldırılara ilişkin açıklama: Failler hukuk önünde hesap verecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin "Failler hukuk önünde hesap verecektir" açıklaması yaptı.