Bakan Gül'den saldırılara ilişkin açıklama: Failler hukuk önünde hesap verecek

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap verecektir."
Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap verecektir.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 15, 2021
KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugün kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi olmuştu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uğuroğlu’na saldıran 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını, bir kişinin de arandığını duyurmuştu.
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