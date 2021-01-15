Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."
Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 15, 2021
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