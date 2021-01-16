Bakan Koca'dan HDP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'nın siyasi parti liderlerine yaptığı aşı çağrısına HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nden 'sıramızı bekleyeceğiz', Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'dan 'Önümüzdeki hafta olacağım' yanıtı geldi. Koca, parti liderlerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanını ve Meclis Başkanını arayarak aşı olmaya davet etmişti. Parti liderlerden Koca'nın davetine yanıt gelmeye devam ediyor.

HDP'den mesaj

HDP'den yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Buldan ve Sancar'ın ortak yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşılama programının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı'nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir. Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."

TİP Başkanı Baş: Ben de 'sıram geldiğinde' aşı olacağım

Kendisinin de davet aldığını açıklayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise “Hekimlerin, TTB’nin, bilimin yol göstericiliğinde hepimizin aşı olması gerekiyor. Ben de ‘sıram geldiğinde’ aşı olacağım. Öncelikle sağlık emekçileri, kronik rahatsızlığı ve yaş sınırı olanlar aşı olmalıdır” dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan teşekkür mesajları

Gelen açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından genel başkanlara teşekkür mesajı paylaştı.

Koca mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi'yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

​"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Beyefendi’yi arayarak aşı programında örnek olmak için aşı olmaya davet etmiştim. Kendisi sırasını bekleyerek örnek olmayı tercih etti. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

​"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."