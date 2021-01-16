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    Hastanede rüşvet iddiası: '10 bin TL ateşle, gelirken de vişne suyuyla viski al'

    © DHA / Hürriyet
    Türkiye
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    Edirne’nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesi rüşvet iddiasıyla çalkalandı. Hizmetli memur Halil Bozkır, mazeretsiz işe gelmediği iddiasıyla hakkında tutulan tutanakların iptali için kendisinden 10 bin TL istendiğini iddia etti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü jet hızıyla soruşturma başlattı.

    Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Halil Bozkır, hastane müdürü Hasan Dedeler’in WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yaptı.

    Şikâyet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Bozkır; Dedeler’den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi. Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Bozkır, şu iddiaları ortaya attı:

    'Senin işi konuşuyorum'

    • “İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında ‘Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap’ yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım.
    • Bunun üzerine yine mesajla ‘İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu' yazdı. Ben kendisine ‘Armağan Hoca’yı arasam mı’ diye yanıt verdim. O da bana ‘Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye’ cevabı verdi."

    'Bu iş biraz maliyetli'

    Rüşvet talebinin bu yazışmanın sonunda yapıldığını iddia eden Bozkır, müfettişlere Dedeler’in cep telefonundan atıldığı iddia edilen mesajların ekran görüntüsü ve arama kayıtlarını delil olarak sunarak şu bilgileri aktardı:

    • “Konuyla ilgilendiği için kendisine teşekkür ettim. Bir süre sonra ‘Armağan Hoca ile konuştum. Halil, bu iş biraz maliyetli. Salı günü Meriç’e gel, bana 10 bin TL ateşle. Yarısını Armağan Hoca’ya vereyim. Bu iş büyümeden kapansın. Büyürse sıkıntıya girersin. Gelirken de bana vişne suyu ile JB viski al, küçük şişe' şeklindeki WhatsApp mesajı geldi. Mesaja yanıt vermedim. Bunun üzerine beni defalarca telefonla aradı. Sonra mesajları sildi. Ben de konuyu yetkili birimlere aktardım.”
    © DHA / Hürriyet
    Soruşturmayı doğrulayan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, taraflardan savunma alındığını soruşturma sürecinin ise devam ettiğini kaydetti.

    'Mesajlardan haberim yok'

    İddiaların hedefindeki hastane müdürü Hasan Dedeler, Hürriyet’e şöyle konuştu:

    • “Bu personelin işe gelmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda da gerekli işlemler yapıldı. WhatsApp mesajlarından haberim yok. Olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hiçbir irtibatım yok.”
    Etiketler:
    Soruşturma, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, vişne suyu, viski, Rüşvet, Meriç, Edirne, Hastane
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