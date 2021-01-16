Habertürk yazarı Par: Koca’nın yaptığı cesaret ister

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir teşekkür borçlu olduklarını belirterek "Size bir şey söyleyeyim mi? Kim ne derse desin, şu gergin atmosferde cesaret ister böyle davranmak" dedi.

Habertürk yazarı Kübra Par, 'Fahrettin Koca’nın yaptığı cesaret ister' başlığıyla yayımlanan yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tutumunu değerlendirdi.

Koca'nın salgınla mücadeleyi siyaset üstü bir mesele olarak gördüğünü vurgulayan Par, "Sadece AK Partililerin değil Türkiye’nin Sağlık Bakanı gibi davrandı… Basın toplantılarına ambargo koymadı, gazetecilerden soru alırken muhalif-iktidar yanlısı ayrımı yapmadı" dedi.

Koca'nın vatandaşları aşı olmaya teşvik edebilmek için muhalefet partisi liderlerini tek tek aradığını hatırlatan Par, şunları kaydetti:

"Yetinmedi, 'Sıramı bekleyeceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’a kamuoyu önünde teşekkür etti.

Hem de AK Parti’nin CHP lideri ile çok gergin bir polemik yaşadığı, MHP’nin 'HDP kapatılsın' dediği bir haftada…

Size bir şey söyleyeyim mi? Kim ne derse desin, şu gergin atmosferde cesaret ister böyle davranmak…

Partisinden ve ittifak ortağından gelebilecek mırıldanmaları göze alarak yaptığı bu şık hareketten dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya kocaman bir teşekkür borçluyuz…

Aşıların alım süreci, Çin ile yapılan anlaşmanın detayları, vaka sayılarına ilişkin geçmiş tartışmalar... Bütün bunlar için eleştirilmesine tamam ama devlet adamı duruşu kesinlikle takdiri hak ediyor."