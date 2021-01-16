Erdoğan, BİP ve Telegram'da bugünkü programını paylaştı: 'Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programıyla ilgili olarak BİP ve Telegram hesaplarında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programıyla ilgili olarak BİP ve Telegram hesaplarında bilgi verdi. "Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.