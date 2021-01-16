Rus Dışişleri'nden Rus kargo gemisinin AB'nin İrini Operasyonu sırasında aranmasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Zaharova, Yunan makamlarıyla yaşanan hadisenin detaylarını açıklığa kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

AB'nin İrini Operasyonunun uluslararası hukuk ve 2292 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çerçevesinde yürütülmesinin gerektiğini AB yetkililerine defaten söylediklerini aktaran Zaharova, gemilerde arama yapılmadan önce bayrak devletinin onayının alınması gerektiğini, İrini Operasyonu'nun Libya'da taraflardan birinin cezalandırılmasına yönelik olmaması ve tüm Libya kıyıları boyunca açık denizleri kapsaması gerektiğini ifade etti.

Zaharova, buna ilaveten operasyon merkezinin herhangi bir aramanın sonuçlarını ilgili BMGK komitesine sunmakla yükümlü olduğunu, aksine bir hareketin AB'nin Akdeniz'deki çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ilgili BMGK kararlarını geniş yorumladığına ve İrini Operasyonu'nun şeffaf olmadığına işaret edeceğini belirtti.

Bu bilgiler ışığında, yaşananların esası hakkında kapsamlı açıklamalar talep etmeye devam edeceklerini kaydeden Zaharova, "AB'nin bu durumla ilgili tutumunun Brüksel'in genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını takip etmeye, onları kendilerine uygun bazı kurallara dönüştürmemeye gerçekten hazır ve muktedir olup olmadığının iyi bir testi olacağını söylemeye gerek bile yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.