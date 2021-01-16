Marmara Bölgesi için 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ​​​​​​​Marmara Bölgesi'nde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi.

Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağışın bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 santimetre) şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Yağışın bugün 18:00 ila yarın 15:00 saatleri arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.