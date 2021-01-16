Bilim Kurulu üyesi Prof. Gündüz, CoronaVac aşısıyla ilgili konuştu: Tedirginlik ve tereddüde gerek yok

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, CoronaVac aşısının Türkiye'deki çalışmasında herhangi ciddi bir yan etki görülmediğini belirterek aşı yapılmasında tedirginliğe ve tereddüde yer olmadığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca analizleri tamamlandıktan sonra 'acil kullanım onayı' verilen CoronaVac aşısı ve aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamaya sağlık çalışanlarıyla başlanıldığını anımsatan Gündüz, "Umarım kısa süre içerisinde bütün halkımızı da aşılarız. Bir hastalığı olmadan önce önlemek, olduktan sonra mücadele etmekten çok daha kolay. Dolayısıyla da bir hastalık oluşmadan önce önlemler paketi içerisindeki en önemli silahımız aşı" diye konuştu.

Gündüz, aşılanmayla salgının önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Kişilerin aşılanması toplumun ne kadar bağışıklık kazanacağını gösterecek ve salgının önüne bu şekilde geçebileceğiz. Toplum ne kadar çok aşılanırsa bu salgın da o derece de etkisini yitirecektir" ifadesini kullandı.

'Hangi aşıdan uygulandıysak onu takip etmek daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum'

Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısının inaktif ve geleneksel olduğunu belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü: