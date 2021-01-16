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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş güruha rağmen Türkiye'ye en başarılı 18 yılını yaşattık

    © AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerine yönelttiği eleştirilerin ardından "Vatan yansa ateşinde ısınacak bu güruha rağmen Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sessiz bir devrime imza attık. Biz muhalefet gibi yalanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanManisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri tarihten bu yana doğal gaz dağıtımına yapılan yatırımın 27 milyar TL'yi bulduğunu belirten Erdoğan, "Bizden önce sadece 5 ülkede doğal gaz varken biz bunu 81 ilimize yaygınlaştırdık" ifadesini kullandı.

    "Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai saldırıya uğradık" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Sadece medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'nin daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşaasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler.
    • Salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurgu-yalan nice haber uydurdular. Uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına çelme takmaya kalktılar.
    • Vatan yansa ateşinde ısınacak bu güruha rağmen Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sessiz bir devrime imza attık. Biz muhalefet gibi yalanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz.
    • Türkiye'nin kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon insanımızın huzuru, güvenliği, refahı için yapıyoruz. Asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, çevreye kadar projelerimize hız verdik.
    • Karadeniz'deki 405 milyon metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sektörü kurmaya çalışıyoruz.
    • Örnek olacak dev tesisi bugün açıyoruz. 510 megawatt gücündeki Soma-Kolin termik santrali yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnektir.
    • Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1.1 milyar doları bulan proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz.
    • Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 4'te 3'ünü üretecek kapasiteye sahiptir.
    • Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık.
    • Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Gayret gösteren özel sektörümüze şükranlarımızı sunuyorum."

    Etiketler:
    Açılış töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Manisa, Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan
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