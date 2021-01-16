Sahte polis yakalandı: Üst aramasında altın çalmış

Adana'da Doğan T. isimli şahıs kendisini polis olarak tanıtarak Muhyettin Kızmaz'a üst araması yaptı. Arama sırasında Kızmaz'ın 100 TL'si ile 1 tam ve 1 yarım altınını çalıp, kaçan Doğan T., yakalandı. Doğan T., ifadesinde, “İşsiz olduğumu söyleyince acıyıp, 100 lira verdi. Altınları ise yerde buldum” dedi.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlenecek olan oğlu için bir kuyumcudan 2 adet tam, 3 adet yarım altın alıp, çay ocağına giden Muhyettin Kızmaz’ın yanına gelen bir kişi, polis olduğunu söyleyip, üst araması yapacağını bildirdi.

Kızmaz’dan 100 TL aldıktan sonra da “Buradan hemen uzaklaş ve sakın arkana bakma” dedi. Korkuya kapılan Kızmaz, bölgeden uzaklaştıktan sonra ceplerini kontrol etti. Cebindeki altınlardan 1 tam ve 1 yarım altının eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Doğan T. olduğunu belirledi. Şüphelinin fotoğrafları ekiplere dağıtıldı.

'100 TL'yi bana acıdığı için verdi'

Doğan T., Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı mahallesinde yakalandı. Doğan T.’nin ifadesinde, çay ocağında adres sorarak Muhyettin Kızmaz ile tanıştığını anlatarak, “İşsiz olduğumu söyleyince bana acıyıp 100 lira verdi. Altınları ise yerde buldum. Ben kimseyi dolandırmadım” dediği öğrenildi.

Aynı yöntemle bir başkasından da 400 euro almış

Öte yandan şüphelinin, bir süre önce Mersin’de aynı yöntemle Habit H.’den 400 euro aldığı bu nedenle arandığı belirlendi. Uyuşturucu, dolandırıcılık, gasp, yaralama ve mala zarar verme suçlarından çok sayıda kaydı olduğu bildirilen Doğan T. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.