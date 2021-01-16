LinkedIn, Türkiye'ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VK, YouTube, Dailymotion ve TikTok'un ardından LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu.
Açıklamayı kişisel Twitter hesabında yapan Sayan, "Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete'de yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı" dedi.
Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021
Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.
Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22
Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri nedeniyle mutlu olduklarını belirten Sayan, "Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" ifadesini kullandı. Sayan, süreçle ilgili olarak da şunları kaydetti:
- "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak.
- Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek."
Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021
Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/eCBhJbkmUG
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