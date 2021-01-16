İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor" bilgisini verdi. "İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz" ifadesini kullanan Yerlikaya, tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.

Kıymetli İstanbullular,



Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. ⛄️



İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz.❄️



⚠️Tedbiri de elden bırakmayalım.



📎🔎 👉🏻 https://t.co/xlRqvviICl pic.twitter.com/fDuhj9k3OK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2021

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