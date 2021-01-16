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    Televizyona çıkmak isteyen doktorlar kanala para ödüyor: 15 dakikası 28 bin lirayı buluyor

    © Fotoğraf : RTÜK
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101161043591259-televizyona-cikmak-isteyen-doktorlar-kanala-para-oduyor-15-dakikasi-28-bin-lirayi-buluyor/

    Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyon programlarında konuk alınan doktorlardan 15 dakikasına 28 bin liraya kadar para alındığını yazdı.

    Televizyonların özellikle sabah kuşağı programlarında yer alan doktor konuklardan para alındığı iddialarını sitesindeki köşesine taşıyan ve ilgili programları yapan isimlerle görüşen Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 15 dakikalık tarifenin 28 bin liraya kadar çıktığını yazdı.

    Bildirici'nin konuya ilişkin yazısından bir bölüm şöyle:

    "Para ödenerek yayına çıkılan televizyonlardaki sağlık programlarıyla ilgili olarak çok sayıda doktorla konuştum. Tümü de doğruluyordu bu uygulamayı. Ya kendilerinden para istenmişti ya da çevrelerinde olup bitenlere tanık olmuşlardı.

    Adının yazılmasını istemeyen bir plastik cerrahın bana anlattıkları da bu tür yayıncılığın ulaştığı boyutu gözler önüne sermesi bakımından enteresandı:

    Bu programlarda Canan Karatay, Ümit Aktaş gibi reytingi olan birkaç isim dışında tümünden para alınıyor. Ben bir plastik cerrah olarak rekabette geri kalmamak için televizyon programlarına aylık bütçe ayırıyorum.

    Her zaman biz ödemiyoruz bu ücreti. Bazen firmalar sponsorluk yapıyor. Örneğin ben plastik cerrah olarak medikal firmalardan malzeme alıyorum. Diyorlar ki, ‘aylık 200-300 bin liralık malzeme alırsan karşılığında iki Çağla Şikel programı promosyon! Program sorumluları da ‘Kanallar artık bu gelirlerin üzerinden dönüyor’ diyorlar. Parasız program yok artık.

    Bu konuşmanın ardından televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarındaki ücret tarifesini öğrenmeye çalıştım. Standart bir tarife olmadığı, kişiye ve kanala göre rakamların değiştiği bilgisini aldım.

    Bendeki ücret tarifesinde Kanal D’deki “Balçiçek’le sohbete geldik” programına 10 dakika çıkmanın karşılığı 14 bin 950 lira olarak görünüyordu. Balçiçek İlter, bunun doğru olmadığını söyledi.

    TV NET’te Sağlık Raporu” programını sunan Asuman Sungur’a da “Programınıza 10 dakika çıkmak için 4 bin 600 lira alındığı doğru mu” diye sormuştum; şu yanıtı verdi:

    Benim ücretim o kadar değil ama genelde sağlık içeriği olan tüm programlardan bu ücretler alınıyor. Ücretli sağlık programları ve içine sağlık yedirilen kadın programları. Piyasa böyle maalesef. Kendisi başvuran da oluyor. Biz de arıyor ve teklif ediyoruz. Ama herkes ücretli değil tabii ki.”

    Bana gönderilen ücret listesinde FOX TV’de yayımlanan “Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün” programına 15 dakika çıkmanın ücreti 28 bin 750 lira, Star’da yayımlanan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programının 15 dakikası için ise 16 bin 100 lira alındığı belirtiliyordu.

    Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün” programı yetkililerine ulaşamadım. Ama bir doktor arkadaşım Demet Akalın ile Alişan’ın programını hazırlayanlarla görüştü, ona verdikleri bilgi şöyle:

    Programa 15 dakika çıkmak için aldığımız ücret 14 bin lira. Şirket adına fatura kesilmesini isterseniz KDV’yi de ekleriz. Soruları siz önceden hazırlayıp bize veriyorsunuz, programda o sorular size yöneltiliyor. Ama ocak ve şubat ayları doldu, sizi daha sonrası için sıraya alabiliriz.”

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    Etiketler:
    yazı, Faruk Bildirici, Çağla Şıkel, Canan Karatay, Ücret, program, Televizyon, Doktor
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