Bakan Dönmez: Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez bugün yapılan Soma Termik Santral tesisinin açılışında, "Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerlidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Soma Termik Santral tesisinin emisyon değerinin yüzde 99 olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği normları ne diyorsa bizde daha iyisi var ama bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız" dedi.

‘Madencilerin emeğinin son derece kutsal olduğunun farkındayız’

Dönmez, madencilerin emeğinin son derece kutsal olduğunu vurgulayarak "Bunun farkındayız. Ama bazı kesimler maalesef madende çalışan kardeşlerimizin bu emeğini, bu zorluğu görmezden geliyor. Biz her türlü kara algıya ve propagandaya rağmen madenci kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Manisa'nın yüzde 80'ine yakınının doğal gaza kavuştuğunu aktaran Dönmez, "Kömür halen bugün dünyada elektrik üretiminde ciddi bir pay alan enerji hammaddemiz. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 38'i kömürden üretiliyor. İlk yıllardaki gibi kömür yakmak, kazan sistemleri, santral sistemleri, eski teknolojilerde olduğu gibi havayı kirletmiyor. Şimdi çok daha çevreci. Toprağa, havaya, suya, canlıya ve insana daha az etki eden sistemlerle donatılmış durumda" dedi.

‘Bugün açılışını yaptığımız termik santralin emisyon değeri yüzde 99’

Soma kömür havzasının Türkiye'nin ikinci büyük kömür havzası olduğuna işaret eden Dönmez "Bugün açılışını yaptığımız termik santralin emisyon değeri yüzde 99. Sadece yüzde 1'ini emisyon olarak havaya veriyor. Avrupa Birliği normları ne diyorsa bizde daha iyisi var ama bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız. Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerlidir" ifadelerini kullandı.