Hamside av yasağı uzatıldı

İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında hamsi avı yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı.

İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak'a kadar uzatıldı. Söz konusu karar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme üzere alındı.

Bu süre içerisinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.

Hamsi başta olmak üzere yasal boy limitinin altında balık satışı yapanlara müsaade edilmeyecek.

Durumda herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek.

Kısa bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ticari amaçlı hamsi avcılığı, 08 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, 10 gün süreyle İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurulmuştu.