Cumhurbaşkanı Erdoğan, kar altında yürüyüş fotoğrafını paylaştı: Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından kar yağışı altında fotoğrafını paylaştı ve "Birkaç yıl önesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.

Bugünkü kar yağışı üzerine bir paylaşımda daha bulunan Erdoğan, Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaştı.

Erdoğan paylaştığı fotoğrafına "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" notunu düştü.