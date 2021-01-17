Adalet Yürüyüşü'ne katılanları tehdit eden Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yavuz'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılanları tehdit eden Eğitim-Bir Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Talat Yavuz'a 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.