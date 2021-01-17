Ahmet Hakan: Merkel'in yerine gelecek isim PKK'yı çok üzecek

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'e yakınlığıyla bilinen Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanı seçildi.

Laschet'in iki önemli özelliği olduğunu belirten Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "PKK'yı Almanya'da zor günler bekliyor" dedi.

Hakan, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Laschet'in en önemli iki özelliği var.

Bir: Türkiye dostu.

İki: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor.

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i. Karşısında PKK’ya 'terörist' demeyen biri vardı. Ona öyle bir yüklendi ki. Cumhur ittifakının bir üyesi olsa, ancak bu kadar yüklenebilirdi.

Yani demem o ki. PKK’yı Almanya’da zor günler bekliyor."