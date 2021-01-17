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    Sosyal ağlar için son çağrı: Reklam yasağı başlıyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101171043593566-sosyal-aglar-icin-son-cagri-reklam-yasagi-basliyor/

    Facebook, Instagram ve Twitter gibi şimdiye kadar Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcıları için reklam yasağı devreye giriyor. Bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen Facebook, Instagram ve Twitter'a, 19 Ocak itibarıyla reklam yasağı için sürenin dolduğu bildirilecek.

    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın öngördüğü düzenleme uyarınca, bugüne kadar Rusya'dan VKontakte'nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti.

    Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram’ın yanı sıra Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz bu konuda adım atmadı. Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurtdışındaki adreslerine tebliğ edildi.

    Vkontakte
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Sosyal ağlar için süre doldu: Sadece Rus platform VK temsilci atadı
    Yasa çerçevesinde şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 Ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği belirtidi.

    Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı ile söz konusu platformlarla reklam sözleşme yapılamayacak, bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

    Temsilcilik açmayı kabul etmeyen sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak. Şirketlerin, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, sosyal ağ sitelerinini internet trafiği bant genişliği, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yüzde 50 daraltılabilecek.

    Kararın uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için hakimliğe müracaat edebilecek.

    Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75’i affedilecek. 

    Etiketler:
    Pinterest, Periscope, Vkontakte, Dailymotion, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, BTK
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