Kayıt
12:12 17 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Alo Fetva'ya koronavirüs soruları: Aşı olmamanın vebali var mı? Maske takmadığım için günaha giriyor muyum?

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1043593259_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_b91e650d08bec35676512e53abf6f745.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101171043593655-alo-fetvaya-koronavirus-sorulari-asi-olmamanin-vebali-var-mi-maske-takmadigim-icin-gunaha-giriyor-muyum/

    Vatandaşların dini bilgi almak için aradığı 'Alo Fetva Hattı'na koronavirüsle ilgili çağrı sayısında artış yaşandı. Son aylarda en sık sorulan sorular ise 'Koronavirüse inanmayıp maske takmadığım için günaha giriyor muyum?', 'Virüsün bulaşmaması için dua var mı?', 'Aşı olmamanın vebali var mı?' oldu.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan, 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattında koronavirüs nedeniyle gelen çağrı sayısı arttı.

    Antalya İl Müftülüğü bünyesinde dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, 'Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?', 'Eşim çalışıyor. Küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için koronavirüs nedeniyle endişelerim var. Koronavirüsten kurtulmanın, bulaşmaması için duası var mı?', 'Koronavirüsten dolayı virüs bulaştırırım endişesiyle anne, babamı ziyaret edemiyorum. Onlara yardım edemediğim için vebal altında mıyım?', 'Koronavirüse inanmayıp maske takmadığım için günaha giriyor muyum?' şeklinde ilginç sorular yöneltiyor.

    © DHA
    Alo Fetva Hattı'na soruldu: Dolarla sadaka verdim, dolar artınca sevabım artar mı?
    Antalya Müftüsü Osman Artan, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu söyledi. Çağrı hattına gelen bazı sorular hakkında bilgi veren Müftü Artan, dinen aile bütünlüğünü korumanın esas olduğunu vurguladı.

    Evde sık vakit geçirdiği için tartışan eşlere birbirine karşı anlayışlı olmaları çağrısı yapan Artan, çalışan çiftlerin eve geldikten sonra hijyen kurallarını uygulamasını önerdi. Aile büyüklerini ziyarette tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Artan, "Anne ve baba gibi büyükleri ziyarette tedbir alarak vecibeler yerine getirilmeli. Anne ve babalarımızın üzerimizdeki haklarına dikkat edilmesi lazım. Koronavirüse inanmayan ya da maske takmamakta ısrar edenler var. Maske, mesafe ve hijyen bu hastalığın kontrol altına alınmasında önemli. Bu soruyu yöneltenlere başkasına bizim yüzümüzden bulaşacak hastalığın vebalini hatırlatıyoruz. 'Virüsün bulaşmaması için dua var mı?' diye soranlar oldu. Koronavirüsten kurtulmanın hastalığa yakalanmamanın duası diye bir dua söz konusu değil. Hastalık ve belalara karşı her zaman dua edilebilir" diye konuştu.

    Artan, son günlerde hatta koronavirüse karşı aşı olmamayı düşünen ya da aşı olma konusunda tereddüt edenlerin 'Aşı olmamanın vebali var mı?' şeklinde soru yönelttiğini söyledi. Artan, "Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım" dedi.

    Etiketler:
    Dua, Hijyen, Sosyal mesafe, Maske, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Antalya, Alo Fetva Hattı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çelyabinsk bölgesi, Taganay Milli Parkı
    Rusya'nın muhteşem kış manzaraları
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet