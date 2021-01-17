Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ailelere 'kar' tavsiyesi: Harika bir araştırma konusu olur

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından penceresinin pervazındaki karlardan yaptığı kar topunun fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Elinize pencere pervazından bir avuç kar alıp çocuğunuza uzatın, kar topu yapsın. Bu, el kaslarını çalıştıran bir motor becerisiyken nişan aldığı yeri tutturmaksa el göz koordinasyonudur. Maddenin hal değişimi, erime donma konuları da öylece çocuğun avucunda durur. Her bir kar tanesinin birbirinden farklı olduğunu anlatırsanız bu, bir fizik sohbeti olur. Buzdolabı neden karlanır diye sorarsanız bu, bir sınav sorusu olur. Kar yağarken etraf neden sessizleşir? İşte bundan, harika bir araştırma konusu olur. Anadolu'nun asırlık kar kuyularından bahsederseniz bu, bize geri dönüşümü anlatmak için iyi bir çıkış noktası olur. Kar topuna bakarken aklıma bu kadarı geldi, konuştukça açılır, açıldıkça derinleşir, derinleştikçe yerini ve demini bulur sohbet. Başlangıcı benden, devamı sizden olsun. İyi pazarlar diliyorum ve kar topumu sizin pencereye doğru atıyorum."