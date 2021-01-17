Karadeniz'de kuru yük gemisi battı

Karadeniz'de İnkumu açıklarında 'Arvin' isimli bir kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada hava şartlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 kişilik mürettebatı kurtarma faaliyetine başlayacağız. Sivil gemilerden de yardım istedik" dedi. Pazar günü gerçekleşen kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 6 personel kurtarıldı, çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12.35'te Bakanlık tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi. Bakanlık bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince bölgeye arama kurtarma unsurlarının derhal sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak 2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17 Ocak 2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileriyle irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden ARVIN gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."

MSB: Kurtarma çalışmalarına destek için fırkateyn görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ise, "İnkumu açıklarında batan Rus gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi. pic.twitter.com/NskeXwmAhX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021

Kazayla ilgili yapılan ilk resmi açıklamada, geminin Rus bandıralı olduğu söylenmiş ancak bilgi daha sonrasında 'Palau bandıralı' olarak güncellenmişti.