Bartın Valisi Güner: İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

Bartın Valisi Sinan Güner, "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı" açıklamasında bulundu. Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı.

Bartın Valisi Sinan Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor.