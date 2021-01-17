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    Sorgun Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. İbrahim Kayıtmazbatır

    Kovid-19'u yenen doktor: Bir haftada yaklaşık 10 kilo verdim

    © AA / Şahin Özmen
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    Sorgun Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. İbrahim Kayıtmazbatır ve eşi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Tınkır Kayıtmazbatır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı. Dr. İbrahim Kayıtmazbatır "Yaklaşık bir hafta tedavim sürdü. Bir haftada yaklaşık 10 kilo verdim. Bu, hafife alınacak bir hastalık değil" dedi.

    Yozgat'ta, Sorgun Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. İbrahim Kayıtmazbatır ve eşi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Tınkır Kayıtmazbatır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

    Dr. İbrahim Kayıtmazbatır, AA muhabirine, eşinin eğitimi için gittikleri yurt dışından döndüklerinde karantinaya alındıklarını söyledi. Karantina süresinin bitmesine yakın eşinde herhangi bir sıkıntı olmadığını ancak kendisinde hastalık belirtilerinin başladığını dile getiren Kayıtmazbatır, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine de hastaneye yatırıldığını ifade etti.

    ‘Tedavim yaklaşık bir hafta sürdü, yaklaşık 10 kilo kaybım oldu’

    Kayıtmazbatır, çok şiddetli baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve ciddi kilo kaybı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Yaklaşık bir hafta tedavim sürdü. Bir haftada yaklaşık 10 kilo kaybım oldu. Bu, hafife alınacak bir hastalık değil. İnsanın başına geldiği zaman ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Eşim ve ben sağlık çalışanıyız. Evimizde ek hastalığı olan büyüklerimiz var. Bu hastalığı onlara taşımamak için çok uğraşıyoruz. Sürekli dezenfektan kullanmaktan ellerimiz tahriş oluyor. Uzun ve yorucu nöbetlerden sonra çocuğumuza sarılmak istiyoruz ama hemen sarılamıyoruz. Ellerimizi muhakkak dezenfekte edip duş alıyoruz, ondan sonra sarılabiliyoruz."

    ‘Hastalık çıkınca evde anne babamız olduğu için endişelendim’

    Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Tınkır Kayıtmazbatır da ağustos ayında ameliyat ettiği bir hastanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sonrasında kendisinin de hastalığa yakalandığını ve tedavi sürecinin başladığını anlattı.

    Genel halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları ve ateş ile hastalığın ortaya çıktığını dile getiren Emine Kayıtmazbatır, "Hastalık çıkınca endişe yaşadım çünkü evde yaşlı anne ve babamız ile çocuğumuz var. Onlara bulaşma ihtimalini düşününce endişe ediyorsun. İlaçları kullandım, benimki hafif geçti. Karantina sürecini ailemle evde geçirdim" dedi.

    ‘Belli tedbirleri almak zorundayız, çok sevdiklerimizden uzak duruyoruz’

    Tüm sağlık çalışanları ve her anne gibi çocuğunun hasretini çektiğini aktaran Kayıtmazbatır, "İşten eve dönünce çocuk da biz de bir an önce sarılmak kavuşmak istiyoruz ama bu süreçte tabii ki belli tedbirleri almak durumundayız. Çok sevdiklerimizden uzak duruyoruz, sarılamıyoruz, yeterince yakınlaşamıyoruz. Bu dönemde çocuklarından ayrı kalan meslektaşlarımız da oldu" ifadelerini kullandı.

    ‘Kuralları ihlal edenler başkalarının hayatını tehlikeye atıyor’

    Tınkır Kayıtmazbatır, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak çok basit tedbirlerle bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğunun altını çizdi.Tedbirlere uymanın önemli olduğunu vurgulayan Kayıtmazbatır, şöyle devam etti:

    "Kurallarının hafife alınmaması hem kendi sağlığımız için hem de etraflarında bağışıklığı düşük insanları korumak için önemlidir. Kuralları ihlal edenler farkında olmadan başkalarının hayatını tehlikeye atmış olabiliyor. Bu yüzden lütfen kurallara uyulsun, hijyen, mesafe, maske kurallarına riayet edilsin. Biz sağlık çalışanları olarak zaten fedakarca çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlardan tek isteğimiz kurallara uygun davranmalarıdır"

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    Hastalık, Yozgat, İbrahim Kayıtmazbatır, Emine Tınkır Kayıtmazbatır, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye
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