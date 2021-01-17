İki kız kardeş, telefon numaralarını isteyen adamı dövdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen adamı sokak ortasında dövdü. Genç adam daha fazla dayak yemekten bir iş yerine girerek kurtuldu.

İHA'nın aktardığı habere göre olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. adlı adam, T.K. ve kardeşi B.K.’dan telefon numaralarını istedi.

Telefon numaralarını isteyen adama tepki gösteren kızlardan biri şahsın boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş adama yumruk darbeleri indirmeye başladı.

Yumruk ve tekme darbeleri neye uğradığını şaşıran adam, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi.

Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.