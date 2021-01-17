Ayrılmak istediği eşinin falçatalı saldırısına uğradı

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde eski eşi tarafından yüzü falçatayla kesilen 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, "Saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi" dedi.

Ukraynalı Anna Butim, 15 Ocak günü Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı.

Butim, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Öztürkmen yakalanarak gözaltına alındı. Öztürkmen polise verdiği ifadesinde, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

Öztürkmen eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi.Öztürkmen emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Boşanmak için dava açtım, tehdit etti'

Yüzünde derin yaralar bulunan Anna ise "Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” diye konuştu.

Çok korktuğunu ifade eden Butim, "Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi.