Ankara Emniyet Müdürlüğü: Özdağ'a saldıran iki kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a önceki gün Ankara'da evinin önünde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ'a saldıranlardan ikisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.