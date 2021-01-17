Türkeş: Azgın milliyetçiliğe karşıyım

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 'Azgın milliyetçilik' olarak tanımladığı milliyetçiliğe karşı olduğunu belirterek, "Sözleri ve hareketleri palavradır. Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz" dedi.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 'Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) internet sitesinde 'Azgın Milliyetçilik: 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Açıkça ifade ediyorum ki; ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım" diyen Türkeş, "Gerçek milliyetçiler olarak biliyoruz ki, azgın milliyetçiliğin gücü blöften ibarettir. Sözleri ve hareketleri palavradır. Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez” ifadelerini kullandı.

Birgün'ün aktardığı habere göre, yazısında hamaset eksenli milliyetçiliği 'azgın milliyetçilik' olarak tanımlayan Türkeş, şöyle devam etti: