Dört ilde engelli ve hamile çalışanlara 1 günlük idari izin

Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın tam gün idari izinli olacaklarını bildirdi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli İl Hıfzısıhha Meclis Kurulu kararı ile idari izinli sayılacaktır."

Bolu Valiliği ise yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurlarına pazartesi günü idari izin verildiğini açıkladı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin devam ettiği özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim ve çeşitli kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimleri, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde eğitime bir gün ara verilmesinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.