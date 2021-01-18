İçişleri Bakanı Soylu'nun koronavirüs tedavisi gören annesi yoğun bakıma alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun 1.5 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü ve yakın zamanda yoğun bakıma alındığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, yaklaşık bir buçuk ay önce koronavirüse yakalanan Servet Soylu'nun İstanbul'da tedavisinin sürdüğü belirtildi. Servet Soylu'nun yakın zamanda yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızı da ekim ayı sonunda koronavirüse yakalanmıştı.

Bakan Soylu, bir kısmı hastanede olmak üzere yaklaşık üç haftalık tedavisinin ardından tekrar görevinin başına dönmüştü.