Ankara'da sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyi buldu: Yetkililer buzlanmaya karşı uyardı

Gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Hava sıcaklığı ise gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 10 dereceyi gördü.

Yetkililer, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ve saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.